La serie di vittorie consecutive dei Magpies si interrompe quando la tripletta di Kluivert stordisce il St James’ Park

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-18 16:32:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Il Bournemouth ha posto fine alladi novedel Newcastle con una brillante prestazione in trasferta vincendo 4-1 al St.Justinha segnato una splendidaprima che Milos Kerkez ne aggiungesse una quarta mentre gli uomini di Andoni Iraola si riprendevano dal pareggio di Bruno Guimaraes nel primo tempo mentre gli ospiti si ritrovavano meritati vincitori.I Cherries hanno esteso la lorodi imbattibilità a 11 partite in tutte le competizioni con la vittoria, che li vede salire almeno al sesto posto in classifica.Newcastle-Bournemouth come è successoIl Newcastle era la squadra in forma della Premier League prima del calcio d’inizio, ma il Bournemouth ha sorpreso i padroni di casa a sonnecchiare presto, producendo unadi occasioni che sono balenate in porta nelle fasi iniziali.