"La quarta parete" di Luciano Rossetti: a Perugia la fotografia incontra il teatro

Nei giorni scorsi ha aperto al piano terra di Palazzo della Penna, a, la mostra fotografica “La” di, dedicata al mondo del. L’inaugurazione, svoltasi giovedì 16 gennaio, ha visto la partecipazione del fotografo bergamasco, del sindaco Vittoria Ferdinandi e del vice con delega alla cultura Marco Pierini.Un viaggio tra scena e backstageLa mostra, concepita inizialmente per “Bergamo-Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”, raccoglie immagini dal vasto archivio cheha costruito in oltre 40 anni di carriera. “È un onore tornare a”, ha dichiarato l’autore, sottolineando come l’allestimento sia pensato per raccontare non solo il fascino del palcoscenico, ma anche il dietro le quinte, attraverso scatti che alternano bianco e nero, colore, documentarismo e arte.