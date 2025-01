Liberoquotidiano.it - Kalinskaya, come rosica: "A volte...", ecco Eva, la ragazza che ha preso il suo posto | Guarda

"Sometimes all we need is a second chance". Tradotto: aquello che ci serve è (solo) una seconda occasione. A scriverlo su Instagram è Eva Lys, tedesca (ma nata a Kiev), 23 anni appena compiuti. La protagonista meno attesa di questi Australian Open, che ha affrontato da lucky loser, ripescata solo grazie ai problemi di salute di Anna. E chissà quanto starà "ndo" la tennista russa, ormai ex fidanzata di Jannik Sinner (salvo ulteriori, a questo punto clamorosi ribaltoni), cheva a Melbourneil trampolino di lancio per un 2025 in cui sogna di entrare stabilmente nelle prime 10 della classifica mondiale. Niente da fare: inizio di anno sfortunato per la bella 26enne moscovita e viceversa colpo di fortuna per la Lys, che ha colto l'occasione alla grandissima.