Il portiere del motel

C’era una volta unche abitava la notte.Dietro il vetro polveroso della sua guardiola, nell’angolo più dimenticato di un vecchio, osservava l’umanità scivolare furtiva nell’ombra del peccato. Donne avvolte in sciarpe di vergogna, uomini con occhiali scuri come agenti segreti, ragazzi sfacciati e ragazze sorridenti; e poi coppie frettolose, travestiti truccati, preti con il volto nascosto, avvocati decisi come cavalieri, donne manager dall’aria sbrigativa, combinazioni a tre multietniche, padri timorosi e casalinghe battagliere. Strani cavalieri e dame dai cuori in tumulto, persone qualsiasi, tessere di un mosaico che ilguardava scorrere, notte dopo notte, alla vacua ricerca del piacere.Nella guardiola, dove il tempo sembrava immobile e l’aria sapeva di fumo stantio, ilaccoglieva e registrava tutti: le chiavi elettroniche delle camere passavano dalle sue mani come antichi talismani.