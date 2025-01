Bergamonews.it - Il non carcere nel carcere

La recente proposta del governo di aumentare i posti letto nelle carceri, attraverso ristrutturazioni e ottimizzazioni, pone l’attenzione su un problema cruciale ma mai davvero risolto: il sovraffollamento carcerario. Tuttavia, come affermava Seneca, “Errat, qui poenam remedium putat: non est ista correctio, sed vindicta.”(Sbaglia chi pensa che la pena sia un rimedio: non è unacorrezione, ma una vendetta) Infatti l’attenzione non dovrebbe concentrarsi solo su come punire, ma su come riformare il sistema, dando al reato e alla pena una nuova definizione.L’articolo 27 della Costituzione italiana stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, evitando ogni approccio vendicativo. Tuttavia, senza un cambiamento di paradigma, si rischia di perpetuare un sistema inefficace.