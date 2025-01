Ilveggente.it - I pronostici di domenica 19 gennaio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di19: in campoA,B,, Eredivisie e1.LadiA inizia alle 12:30 con la Fiorentina che in crisi di risultati affronta il Torino galvanizzato dal pareggio nel derby. Cercherà di ripartire anche la Lazio dopo la sconfitta nel derby e il pareggio col Como: in casa del Verona l’ex Baroni proverà a fare bottino pieno. Tre punti ampiamente alla portata per l’Inter nel posticipo serale contro l’Empoli, in calo nell’ultimo periodo.Idi19A,1 (LaPresse) – IlVeggente.it InB il Sassuolo proverà a incamerare altri tre punti preziosi in ottica promozione contro l’abbordabile Sudtirol. In1 il Marsiglia non vuole perdere terreno dal PSG: in casa contro lo Stasburgo la squadra allenata dall’italiano Roberto De Zerbi può fare suoi i tre punti.