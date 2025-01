Ilrestodelcarlino.it - E-Work, con Battipaglia è quasi uno spareggio

Come se fosse una finale. L’E-è attesa alle 18 da un vero e proprionella tana dell’Omeps Battaglia, diretta concorrente nella corsa salvezza. Vincere significherebbe lasciarsi le campane dietro di quattro punti e avere lo scontro diretto a favore, altrimenti ci sarebbe l’aggancio in classifica. Le faentine arrivano galvanizzate dal successo con Sassari, altro scontro diretto, ma dovranno essere ancora più agguerrite per sbancare, campo dove è caduta Sesto San Giovanni e Schio ha faticato per tre quarti. L’E-arriva ad uno degli appuntamenti clou della stagione con un paio di dubbi: Brzonova dovrebbe giocare qualche minuto dopo aver superato i problemi al ginocchio che l’hanno tenuta a riposo domenica scorsa ed è da stabilire anche l’impiego di Porcu, non allenatasi con continuità durante la settimana per impegni di lavoro.