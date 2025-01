Donnapop.it - Che laurea ha Cecilia Sala? Dove ha studiato?

è la giornalista rilasciata l’8 gennaio 2025 dopo esser rimasta tre settimane agli arresti in Iran. Scopriamo di seguito tutto sulla sua carriera e la sua famiglia.Leggi anche: Marò, «se l’è cercata» e «poteva starsene a casa»:conferma che siamo un Paese di ignorantiDetenuta nel carcere di Teheran dal 18 dicembre 2025 senza accuse formali,è stata liberata a seguito di trattative tra lo Stato italiano e l’Iran. La giornalista si trovava in Iran dal 12 dicembre e aveva un visto per lavoro: sarebbe dovuta rientrare in Italia il 20.La sua è una vicenda internazionale che ha interessato anche la diplomazia degli Stati Uniti d’America in quanto l’arresto era legato al fermo dell’ingegnere iraniano Mohammad Abedini-Najafabani. L’uomo era stato arrestato all’areoporto di Malpensa su richiesta Usa poichè accusato di trafficare in tecnologia bellica.