Captain America | Brave New World | Una featurette IMAX

e Marvel Studios hanno diffuso oggi in rete una specialededicata aNew, il prossimo film dell’MCU.Il video promozionale offre uno sguardo al film di Marvel, uno al dietro le quinte, ma anche una serie di dichiarazioni da parte dei protagonisti, con Anthony Mackie e Harrison Ford in prima fila. Nei giorni scorsi, invece, sono apparsi in rete, oltre che il poster, anche quelli dedicati alle altre catene cinematografiche premium negli USA, li trovate a questo nostro indirizzo.A proposito, da ultime dichiarazioni, ancheNewconterrà, come di consueto, sequenze post-credits. Quindi rimanete fermi in sala al termine del film.NewNote di ProduzioneNewè interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson, Rosa Salazar e Harrison Ford.