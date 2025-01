Lettera43.it - Australian Open, Djokovic rifiuta l’intervista a fine partita: cosa è successo

Novaksi èto di concedere la tradizionale intervista sul campo al termine dellavinta contro Jiri Lehecka agli, limitandosi a ringraziare brevemente il pubblico della Rod Laver Arena di Melbourne. È stato poi lo stesso fuoriclasse serbo a spiegare. «Un giornalista che lavora per Channel 9 in Australia ha preso in giro i tifosi serbi e ha fatto commenti offensivi e insultanti nei miei confronti», ha detto Nole su X, spiegando che né il cronista, né l’emittente si sono scusati.A few words about what happened on court. pic.twitter.com/jRof2npiwH— Novak(@DjokerNole) January 19, 2025Rabbiaa Melbourne:«Non ho niente contro Jim Courier (l’ex numero uno al mondo incaricato del, ndr) o il pubblicoo.