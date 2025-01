Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, Djokovic batte Lehecka in 3 set. Accede ai quarti di finale per la 15esima volta: lo attende il big match con Alcaraz

Si preannuncia un quarto didi altissimo livello quello tra Novake Carlos. Il serbo ha sconfitto Jiriin 3 set con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6. Per la quindicesimaaiall’come Roger Fededer, altro mito del tennis. Adrlo ci sarà dunque lo spagnolo, approdato al turno successivo della competizione dopo il ritiro per infortunio di Jack Draper.era in vantaggio per 7-5, 6-1 quando Draper ha smesso di giocare per problemi fisici. “Non è il modo in cui voglio vincere una partita. Sono felice di giocare un altro quarto diqui in Australia, ma un po’ triste per Jack”, ha detto il numero 3 al mondo.“Mi sono sentito benissimo. Ho fatto un paio di errori, ho avuto chance anche nel terzo, ma lui ha servito bene e preciso, ho gestito bene la situazione e la pressione dei momenti importanti”.