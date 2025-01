Scuolalink.it - Aggiornamenti sulla mobilità verticale del personale ATA: dal collaboratore scolastico all’operatore scolastico

Dopo l’incontro del 7 novembre 2024 tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati, non sono emerse ulteriori novità riguardanti le procedure diper ilATA, in particolare per il passaggio dal profilo dia quello di operatore. Le discussioni si sono focalizzate su due possibili soluzioni: Incremento dell’organico ATA con l’aggiunta di circa 1.300 unità. Progressione di area per circa 60.000 passaggi, favorendo la. I sindacati hanno sottolineato la necessità di un organico più consistente e di una valutazione attenta sugli effetti che l’attivazione di 60.000 unità di operatorepotrebbe avere sugli organici dei collaboratori scolastici. Al momento, si è in attesa di un nuovo tavolo di aggiornamento tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali per definire le modalità e i tempi delle progressioni, che dovrebbero decorrere dal 1° settembre 2025.