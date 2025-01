Zonawrestling.net - AEW: A Collision gli Acclaimed si sciolgono ufficialmente

Nella puntata di Sabato 18 Gennaio di AEWMaximum Carnage, lo storico Tag Team deglipresente nella federazione dal 2019 si è sciolto.I due componenti Max Caster e Anthony Bowens hanno tenuto un promo al centro del ring. Il tutto è iniziato con Max Caster che si proclamava il miglior wrestler vivente e ha riferito al pubblico che è questo il motivo per cui Bowens era così contrariato le settimane scorse, non voleva ammettere questa verità sul suo compagno di team. Bowens dal canto suo invece ha ammesso che questo non è in realtà il motivo. Il vero motivo è il fatto che negli ultimi 5 anni ha dovuto mentire a se stesso riguardo la persona che realmente Caster è: un arrogante, egoista, narcisista pezzo di m***a. Bowens ha anche aggiunto anche che possiede gli strumenti necessari per diventare AEW World Champion.