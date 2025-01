Pronosticipremium.com - 10? per Rensch nella vittoria dell’Ajax: Farioli e i compagni lo salutano a fine gara

Aria di addio per Davynecon l’Ajax. Il terzino destro classe 2003 è partito dalla panchina nell’ultima sfida di Eredivisie tra Ajax e Heerenveen, vinta con il risultato di 2-0 dai Lancieri, subentrando a dieci minuti dalla. Al termine del match, non è passato inosservato un episodio curioso: il tecnico degli olandesi Francescoe i suoidi squadra sono entrati in campo per salutarlo subito dopo il fischio finale. Infatti, il calciatore è sempre più vicino al passaggio alla Roma. Le parole diPrima dell’inizio della partita,si è espresso sulla situazione legata a: “Si allena e gioca bene, ma è anche mio compito come allenatore proteggere i giocatori in determinate situazioni. Il mio desiderio è trattenerlo per il resto della stagione, ma ci sono molte cose che lo circondano.