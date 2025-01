Movieplayer.it - XO, Kitty 2: la showrunner spiega il finale e anticipa una possibile terza stagione

Leggi su Movieplayer.it

Ladi XO,2, Jessica O'Toole, analizza ildellae svela i piani per unterzo capitolo. La secondadi XO,si è conclusa da poco, lasciando molti fan con un mix di emozioni contrastanti. In una recente intervista, laJessica O'Toole ha colto l'opportunità dire ile accennare a cosa potrebbero riservare i prossimi capitoli della serie. O'Toole, che ha lavorato con Jenny Han anche alladi L'estate nei tuoi occhi, ha rivelato che il caos e la tensione che caratterizzano ildella secondasono il risultato di un "tempismo sbagliato". Le parole dellaLa trama della serie, spin-off di To All the Boys I've Loved .