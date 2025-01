Movieplayer.it - Supergirl: Woman of Tomorrow, annunciati i genitori di Kara Zor-El nel nuovo film DC

Leggi su Movieplayer.it

Dopo l'annuncio dell'inizio delle riprese diof, sono stati svelati due nuovi e importanti personaggi. A pochi giorni dall'inizio delle riprese diof, che vedrà Milly Alcock, star di House of the Dragon, nel ruolo della supereroina protagonista, arrivano nuove notizie sul cast del. Oggi Deadline ha rivelato i nomi degli attori che interpreteranno idiZor-El (alias): il talentuoso David Krumholtz, noto per la sua partecipazione a Oppenheimer e Lousy Carter, ed Emily Beecham, che nota per Ave, Cesare! e The Covenant. Krumholtz, recentemente apparso neldi Christopher Nolan Oppenheimer, è anche protagonista del biopic su Bruce Springsteen, Deliver Me from Nowhere, e di altri progetti .