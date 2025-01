Snowboard CdM | Gabriel Messner terzo nel gigante parallelo di Bansko

Leggi su Sportface.it

chiude alposto neldi, in Bulgaria, prova valida per la Coppa del Mondo di2024/2025. L’azzurro ha dominato nella Small final contro il padrone di casa Tervel Zamfirov battendolo 73 centesimi. Nella Big final tutta austriaca ha la meglio Andreas Prommegger su Benjamin Karl (+0?16). Con la vittoria di oggi Prommegger torna al primo posto della classifica generale. Fuori ai quarti di finale gli altri italiani Maurizio Bormolini, eliminato proprio dal leader della generale, Mirko Felicetti, sconfitto nel derby italiano da, ed Edwin Coratti, che con un uscita ha agevolato la qualificazione in semifinale di Karl. “Sono davvero super contento di questo primo podio in: spero di ripetermi già domani. Qui al’atmosfera è davvero pazzesca e la pista ottima”, le parole di