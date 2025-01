Ilrestodelcarlino.it - Scontro frontale tra auto sulla via Brisighellese, tre persone in ospedale

Avrebbe potuto avere conseguenze peggiori l’incidente stradale che si è verificato ieri mattinaviatra Errano e Brisighella. Duesi sono scontrate frontalmente e tresono finite in, per fortuna nessuna in condizioni gravi. Poco prima delle 8 una Mazda CX 5 grigio scura, proveniente da Faenza, per cause al vaglio della Polizia locale della Unione della Romagna Faentina intervenuta sul posto per i rilievi, si è scontrata con una Kia Picanto bianca proveniente da Brisighella. Alla guida dellec’erano duedi mezza età che sono state trasportate indi Faenza con codici di bassa gravità. Ad avere la peggio è stata una ragazza diciottenne di Brisighella, che era seduta nel sedile dietro della Kia Picanto, che è stata trasportata all’‘Bufalini’ di Cesena a bordo dell’elisoccorso con codice di media gravità.