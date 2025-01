Ilrestodelcarlino.it - Nuovo sponsor: contatti. Vertice con Teamsystem

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vigilia di Chieti-Ancona, sfida d’alta quota in scena domani allo stadio Angelini. Ma nel frattempo la società bussa alla porta della, società che potrebbe presto avvicinarsi ai dorici in qualità di. Il confronto tra le parti s’è tenuto ieri mattina in Comune, alla presenza del sindaco Daniele Silvetti, per l’Ancona il presidente Antonio Recchi e il vicepresidente Robert Egidi, per lail general manager Stefano Roversi. Un primo incontro conoscitivo, in cui se da un lato Roversi ha spiegato che di solito laizza la nazionale ma non squadre di club, almeno finora, dall’altro non ha chiuso la porta alla dirigenza dorica. Tanto che le parti si sono aggiornate per fissare presto un prossimo incontro. La societàè di proprietà di un fondo americano, denominato Hellman & Friedman, e il suo interesse potrebbe dunque essere quello di affiancare l’Ancona a partire dalla prossima stagione in qualità di