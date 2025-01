Mistermovie.it - Mister Movie | Supergirl: Woman of Tomorrow – Nuovi Volti per il Cast del Film DC

Leggi su Mistermovie.it

L’universo cinematografico DC si prepara ad accoglieretalenti neldiof. Dopo l’annuncio di Jason Momoa nel ruolo di Lobo, ilarricchisce la sua rosa di attori con David Krumholtz ed Emily Beecham, scelti per interpretare i genitori di Kara Zor-El/. Tuttavia, rimane ancora uno se i due attori daranno vita ai genitori kryptoniani della protagonista o alla sua famiglia adottiva terrestre. La conferma del ruolo di Krumholtz è arrivata tramite lo stesso attore, che interpreterà Zor-El, il padre kryptoniano di Kara e lo zio paterno di Superman.L’Emozione di David Krumholtz per il Suo Ruolo nel DCUDavid Krumholtz ha espresso la sua gioia per l’entrata nel mondo DC attraverso un post su Instagram, rievocando i ricordi della sua infanzia da appassionato di fumetti.