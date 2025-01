Lettera43.it - Medio Oriente, tregua a Gaza: via libera del governo israeliano

Leggi su Lettera43.it

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio, ilha dato l’approvazione definitiva all’accordo per un cessate il fuoco con Hamas, accompagnato dal rilascio di ostaggi detenuti nella Striscia di. L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha confermato la decisione poco dopo la mezzanotte, al termine di oltre sei ore di discussioni, con l’ok preliminare già dato dal gabinetto di sicurezza. Il cessate il fuoco inizierà domenica mattina alle 8.30 ora locale (7.30 in Italia), come confermato dal portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, che su X ha invitato «i nostri fratelli a rimanere cauti, a esercitare la massima attenzione e ad attendere istruzioni da fonti ufficiali».Soldati israeliani all’interno della Striscia di(Imagoeconomica).