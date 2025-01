Oasport.it - LIVE Paolini-Svitolina 6-2 3-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: ancora sotto di un break l’azzurra nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GIRON DALLE 9.00LADI MUSETTI-SHELTON DALLE 7.00LADI SONEGO-MAROZSAN (3° MATCH DALL’1.00)LADI ERRANI/VAVASSORI ALLE 4.0040-V Rispostona di dritto di, set point per l’ucraina.40-40 Non colpisce ottimamente il dritto, palla di poco in corridoio.40-30 Il nastro contiene il rovescio dell’ucraina.30-30 Esce di un’inezia il dritto di.30-15 Rovescio lungolinea vincente per l’ucraina.30-0 L’ucraina tentadi uscire immediatamente dallo scambio, palla che non supera la rete.15-0 Non passa il dritto di, che da qualche minuta spesso tende a piegarsi sulle ginocchia alla fine di ogni punto.3-5 GAME! Ottima soluzione trovata dall’ucraina con il dritto incrociato, l’ex numero tre del mondo mantiene il comando delle operazioni.