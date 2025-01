Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Aiava/Jasika 6-3 5-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: il torinese serve per il match

Prossimo turno per i due azzurri contro Olivia Nicholls e Henry Patten, con il secondo che è notoriamente doppista di ottimollo (e campione di Wimbledon), mentre la prima è al 41° posto del ranking WTA di specialità.6-3 6-4 VINCONO SARAE ANDREA! Chiude con un ace il, il settimo della sua partita, e dunque arriva l'esordio vincente nel tabellone di doppio misto.40-0 TREPOINT(in realtà quattro): prima efficace di Andrea.30-0 Sesto ace di.15-0 PUNTO SPETTACOLO: lo vinconocon una volée di Sara che non è più attaccabile dalla coppiaa, ma tutti hanno dato il meglio qui.