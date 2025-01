Ilfattoquotidiano.it - La visita di Netanyahu sarà un banco di prova per la tenuta dei sistemi giuridici occidentali

Il procuratore della Corte dell’Aja è stato molto chiaro: l’Icc ha piena giurisdizione sui massacri di civili a Gaza da parte dell’esercito israeliano e sui crimini commessi da Hamas. Questo perché la Corte è un tribunale di ultima istanza, che si attiva solo quando gli strumentinazionali sono stati esauriti, e l’inerzia israeliana rende necessario l’intervento dell’Aja. Il discorso di Karim Khan è significativo perché rappresenta uno dei rari e autorevoli atti d’accusa contro l’establishment israeliano, andando oltre il governo. Khan non si limita a criticare l’esecutivo di estrema destra in carica, ma punta il dito contro procuratori e giudici, evidenziando come proprio l’elevato standard giuridico in Israele abbia contribuito alla sua reputazione di “unica democrazia del Medio Oriente”.