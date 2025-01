Ilgiorno.it - Il “food“ porta lavoro e turismo

Il Distretto del commercio è nato, il titolo di "Città del Formaggio" attribuito, prima riunione fissata e appello ad associazioni, commercianti, operatori dele promotori di eventi, "il settore gastronomico volano sicuro in futuro pere rilancio del commercio: partecipate, e costruiamo insieme un calendario di eventi". L’appuntamento è fissato per lunedì, alle 18.30, nella sala consiliare del Municipio. L’anno che si conclude, come si sa, ha segnato alcuni imnti traguardi: le fiere coronate da un enorme successo di pubblico, il titolo di "Città del formaggio 2025" attribuito dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori e che sarà ufficialmente “consegnato” in marzo a Roma, il primo Distretto urbano del commercio, ufficialmente riconosciuto un mese fa e già insignito di un logo dedicato.