Conceicao a Dazn | La Juve ha avuto più fame potevamo prendere anche un altro gol Devo cambiare la mentalità dei giocatori

di RedazionentusNews24Sergio, allenatore del Milan, ha parlato così ai microfoni didopo il match contro la: le dichiarazioniSergioha parlato nel post-partita diMilan, sfida della ventunesima giornata di Serie A, ai microfoni di.PAROLE – «Il primo tempo è stata una partita equilibrata. Il secondo tempo è cambiato, lahapiùprenderneune sono le cose che non capisco come uscire dall’area. Il primo passo per vincere le partite è volerla vincere. Siamo a gennaio, ihanno tutto per recuperare. Dobbiamo avere a casa il frigo vuoto per avere più».SULLA VOGLIA MANCATA – «Hodelle piccole squadre quando ho iniziato ad allenare, delle squadre che a livello tecnico non erano un granché ma avevano tanta, tanti obiettivi per crescere e avere voglia di obiettivi.