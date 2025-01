Ilveggente.it - Che bello rivedere Schumacher: la foto fa impazzire i fan

Che: ladel campionissimo tedesco fai fan. Ecco cosa è successo sui social nelle scorse oreDa quando Michaelha avuto quel famoso incidente sugli scii, che lo ha fatto lottare per la vita per molto tempo, non si hanno delle notizie ufficiali. Ma solamente delle indiscrezioni.Che: lafai fan (Lapresse) – Ilveggente.itL’ultima di queste è stata quella relativa al matrimonio della figlia. Alcuni affermano che c’era anche Michael e che a tutti gli invitati non sia stato permesso di entrare con i cellulari per non far uscire delle. Ma ovviamente nessuno ha confermato questa ipotesi. L’ex pilota della Ferrari, sette volte campione del mondo, è stato protetto in tutto e per tutto dalla sua famiglia nel corso di questi anni che mai ha dato una notizia.