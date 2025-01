Sport.quotidiano.net - Calcio a Cinque. MC, a Verona una sfida decisiva. La Pro Patria prova a ripartire

Con 3 rientri preziosi come quelli di Campo, Amarante e Aieta e le assenze di Storchi, Vlasi, Matarese oltre all’addio di Martinez, che è tornato in Argentina e non sarà più gialloblù, il Modena Cavezzo (un punto in 6 gare) gioca oggi alle 17 uno scontro salvezza decisivo sul campo dell’Olimpiaultimo a -3 da Juninho e compagni per la prima di ritorno in A2 Elite. In Serie C1 (2^ di ritorno) cerca riscatto la Pro, dopo l’aggancio subìto in vetta dal Baraccaluga che rosicchiato 5 punti in 2 gare. La squadra di Greco è di scena a San Felice alle 15 con lo Shqiponja, mentre i piacentini ospitano il Guastalla. Alle 15,30 a Casalgrande invece il Sassuolo ultimo (un punto nelle ultime 8 gare) se la vede col Forlì. La Serie C2, dopo la Coppa, riparte con la prima di ritorno che porta la capolista Montale a punteggio pieno (8 vittorie su 8) a Cavriago alle 15 col Phoenix, fuori anche l’Emilia quarta alle 17 a Reggio col Celtic che precede i gialloneri di 3 punti, mentre il Nonantola non può sbagliare alle 15 in casa con la Legione Parmense ultima a -5, unica squadra fin qui battuta un girone fa dai nonantolani.