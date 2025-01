Lanazione.it - Appartamento in fiamme, evacuato un condominio. I vicini si rifugiano sul balcone: salvati con l’autoscala

Empoli, 18 gennaio 2025 – Paura in serata a Empoli per un incendio scoppiato in via Filippo Brunelleschi. L’allarme è scattato intorno alle 19,30. Inunal terzo e ultimo piano di un; sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, anche con la piattaforma, che sono riusciti a entrare nell’abitazione ormai invasa dalleper iniziate lo spegnimento del rogo. In quell’unità abitativa non c’era nessuno, mentre nell’attiguo si trovavano sei persone, che si erano rifugiate suldal quale sono stati evacuati dai vigili del fuoco con. E’ stato necessario mobilitare anche l’autobotte di Empoli, il carro-aria e un’autoscala dal distaccamento di Firenze Ovest; chiesto anche l’aiuto dell’autobotte di Pistoia.