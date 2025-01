Ilrestodelcarlino.it - Violenza e maltrattamenti in casa: scatta l’arresto

Condannato pertra le mura domestiche, è finito in carcere un uomo residente nel capoluogo. Gli agenti della squadra mobile della polizia di Macerata, nel pomeriggio dell’altroieri, hanno eseguito un ordine di esecuzione di espiazione di pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata, con il quale ha revocato nei confronti dell’uomo, italiano, condannato, la misura alternativa della detenzione domiciliare. Il provvedimento è la conseguenza di accertamenti ed indagini svolte dagli agenti della Questura in seguito ad episodi didomestica denunciati da alcuni familiari conviventi dell’uomo. L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine, al termine delle formalità di rito, è stato portato in carcere a Fermo, dove adesso dovrà scontare una pena di circa due anni di reclusione.