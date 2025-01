Anteprima24.it - VIDEO/ Napoli in partenza per Bergamo, la carica degli ultras a Capodichino

Tempo di lettura: 2 minutiLa febbre scudetto è ufficialmente iniziata. Ildi Antonio Conte, indall’aeroporto diper raggiungere, è stato accolto da un’ondata di passione. Oltre 2000 tifosi si sono radunati questo pomeriggio all’esterno dell’aeroporto, sul lato di viale Umberto Maddalena, perre la squadra in vista del big match contro l’Atalanta, in programma domani sera alle 20:45 al Gewiss Stadium.Nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, il settore ospiti disarà comunque gremito da tifosi partenopei provenienti da altre regioni. A, però, la passione non conosce confini. “Atalanta-. Popolo biancoazzurro, noi vogliamo questa vittoria! Vi aspettiamo in massa venerdì 17 ore 14. Salutiamo la capolista”, recitava il comunicato congiunto di Curva A e Curva B, che ha raccolto l’entusiasmo