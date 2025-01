Secoloditalia.it - Venezuela, summit del governo sul caso Trentini. Tajani sente la madre dell’italiano detenuto

Ilitaliano sta seguendo molto da vicino la dedicata alla situazione del connazionale Alberto. l’ operatore umanitarioininsieme ad altri sette cittadini italo-ni recentemente arrestati. Farnesina e diplomazia al lavoro. A Palazzo Chigi si è svolta una riunione operativa: vi hanno preso parte il Ministro degli Affari Esteri, Antonio, il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, i vertici dell’Intelligence e il Capo della Polizia, Vittorio Pisani., tutti i canali attivatiTutti i canali sono stati attivati per garantire una soluzione positiva e tempestiva. Anche in questo, come è stato per Cecilia Sala, ilha ribadito la necessità di mantenere la massima discrezione da parte della stampa al fine di favorire il buon esito della vicenda.