Ilgiorno.it - "Troppi furti, rapine e vandalismi". I novigliesi chiedono più controlli

La questione sicurezza accende lo scontro politico.al centro della richiesta di un incontro pubblico. Dinel novigliese ce ne sono stati diversi, un po’ come accade negli altri Comuni del circondario. Uno degli ultimi episodi è avvenuto in via Papa Giovanni, dove una donna rientrando a casa è rimasta vittima di una rapina davanti al cancello d’ingresso. Un individuo l’ha aggredita le ha strappato la borsa e l’ha gettata a terra per poi fuggire. I cittadininuove telecamere e di sapere se quelle presenti funzionano. "In seguito al susseguirsi di eventi criminosi nel nostro Comune, qualie aggressioni perpetrati quasi giornalmente da novembre a oggi, chiediamo la convocazione di un incontro pubblico con la presenza del sindaco, del consigliere comunale delegato alla sicurezza, del comandante della stazione dei carabinieri di Binasco e del comandante della Polizia locale Unione I Fontanili – spiega Nadia Verduci a nome dei consiglieri di Scelta civica Noviglio si –.