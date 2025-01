Sparta Praga-Inter Sky o Amazon? Data e dove vedere la sfida di Champions

Leggi su Ilnerazzurro.it

vederla. A oltre un mese dall’ultima partita diLeague, in cui l’ha subito la prima sconfitta in Europa di questa edizione contro il Bayer Leverkusen (1-0), la squadra di Simone Inzaghi si prepara a tornare in campo per il penultimo match della fase a gironi.I nerazzurri affronteranno un’altra trasferta, questa volta in Repubblica Ceca, contro lonella settima giornata. Si tratta di una gara cruciale: una vittoria consentirebbe all’di avvicinarsi significativamente alla qualificazione agli ottavi di finale, evitando così il passaggio dai playoff.in tv:vederlaIl calcio d’inizio diè fissato per mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 21:00. La partita, che si disputerà presso la epet ARENA, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e NOW, con la possibilità di seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW TV.