Si candida Claudio Mereghetti “Meglio si può“ a Cernusco

In autunno una lettera aperta che chiamava a raccolta nuove energie, adesso il debutto nell’agone politico in vista delle elezioni comunali di primavera: il preside(nella foto) è il primoto sindaco che rompe gli indugi. Né destra, né sinistra, ma piuttosto un movimento di persone deciso a restituire alla città il ruolo che le spetta: guida della Martesana. Uno smalto perso nel tempo, secondo l’esponente di Dimensione, la lista che proverà a riempire il vuoto lasciato da Ermanno Zacchetti, il primo cittadino morto nel luglio scorso dopo un cancro. Il dirigente scolastico, classe 1958, padre di quattro figli, giovane nonno di sette nipoti, brucia i tempi e spiazza tutti con l’iniziativa che non è certo nata oggi. Il lungo cammino delle nuove energie che "vogliono trasformare la città bella da vedere in un bel posto per vivere" è cominciato da tempo.