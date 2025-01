Anteprima24.it - Serie C, 23esimo turno: stasera in campo Giugliano-Audace Cerignola

Tempo di lettura: < 1 minutoSarà il matchad aprirela 23esima giornata nel girone C diC con gli ospiti alla ricerca dei tre punti per non perdere contatto con la vetta. Nelle zone alte della classifica, domani in programma Benevento-Team Altamura, Avellino-Cavese e Sorrento-Potenza mentre la capolista Monopoli affronterà domenica nel lunch-match la Juventus Next Gen, una delle squadre più in forma dell’ultimo periodo dopo l’avvento di mister Brambilla. Ilsi chiuderà lunedì sera con Messina-Crotone e Turris-Casertana. GIRONE CVenerdì, 17 Gennaio 2025, ore 20:30Sabato, 18 Gennaio 2025Avellino – Cavese, ore 17:30Benevento – Team Altamura, ore 17:30Sorrento – Potenza, ore 17:30Trapani – Taranto, ore 17:30Domenica, 19 Gennaio 2025Juventus Next Gen – Monopoli, ore 15Picerno – Catania, ore 17:30Foggia – Latina, ore 19:30Lunedì, 20 Gennaio 2025ACR Messina – Crotone, ore 20:30Turris – Casertana, ore 20:30Classifica: Monopoli 44, Benevento 43*,39, Avellino 37, Crotone 36, Potenza 36*, Picerno 32, Catania 31 (-1),31, Trapani 29, Cavese 28, Sorrento 28, Team Altamura 27, Latina 26, Foggia 25, Juventus Next Gen 24, Casertana 20, Messina 19, Turris 12 (-5), Taranto 3 (-10).