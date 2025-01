Ilgiorno.it - Ramy Elgaml, morto dopo l’inseguimento in scooter: la targa “invisibile” durante la fuga

Milano, 17 gennaio 2025 – Ore 4.03 e 40 secondi del 24 novembre, siamo in via Quaranta. Il TMax guidato dal ventiduenne tunisino Fares Bouzidi si è appena schiantato contro il cordolo di un’aiuola: il conducente è a terra, fatica a muoversi. Il passeggero, il diciannovenne egiziano, è lì a un metro:l’impatto col palo del semaforo, poi abbattuto dalla Giulietta dei carabinieri che tallonava la moto, il corpo è rimasto immobile davanti alla macchina, come dimostrano i residui della pelliccia sintetica del giubbotto repertati sue paraurti.la caduta È in quegli istanti che gli equipaggi impegnati nelcomunicano alla centrale operativa che i due, partiti alle 3.40 dalla zona di corso Comoaver ignorato l’alt, “sono caduti”. Alle 4.04, nei secondi successivi, parte la chiamata al 118: sono gli stessi operatori che coordinano da remoto le pattuglie del Radiomobile ad avvisare l’Areu attraverso un canale diretto.