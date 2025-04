Parco archeologico di Velia spunta un grande pannello collettivo per grandi e piccini al via iniziativa creativa

Parco archeologico di Velia ad Ascea, un’esperienza creativa aperta a tutti: è spuntato, infatti, un grande pannello collettivo dove ogni visitatore può lasciare il proprio segno. Il singolare laboratorio a cielo aperto è adatto a grandi e piccini che hanno a disposizione. Salernotoday.it - Parco archeologico di Velia: spunta un grande pannello collettivo per grandi e piccini, al via l'iniziativa creativa Leggi su Salernotoday.it Al via, nel cuore deldiad Ascea, un’esperienzaaperta a tutti: èto, infatti, undove ogni visitatore può lasciare il proprio segno. Il singolare laboratorio a cielo aperto è adatto ache hanno a disposizione.

Un posto al sole: i piccoli detective Camillo e Jimmy risolvono il caso dell'avvelenamento al parco archeologico - Finalmente Camillo e Jimmy, come in un vero giallo, hanno capito responsabile e mandante dell’avvelenamento al parco archeologico. Con tutta l’intelligenza e la simpatia che in Upas solo i bambini sanno trasmettere. Ora però toccherà svelare agli adulti, che invece non hanno capito niente… Mentre Michele scopre che dal suo pc è sparito il video dell’inchiesta sui Gagliotti… mentre continua a vedere una donna che non sa se essere una visione o una persona in carne ed ossa… ma a quanto pare si tratta di una volontaria che assiste e tiene compagnia ai pazienti soli in ospedale. 🔗ilfoglio.it

Torremaggiore: sindaco e assessore, no al parco eolico vicino al sito archeologico dove morì Federico II Castel Fiorentino - Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Torremaggiore: L’Amministrazione di Torremaggiore si oppone al parco eolico vicino a Castel Fiorentino: ‘Tuteleremo la nostra storia e il nostro patrimonio culturale L’Amministrazione Comunale di Torremaggiore apprende dagli organi di stampa dell’approvazione, da parte della Provincia di Foggia, di un progetto per la realizzazione di un parco eolico in prossimità del sito archeologico di Castel Fiorentino, luogo di straordinario valore storico e culturale, noto per essere il luogo in cui morì l’Imperatore Federico II. 🔗noinotizie.it

8 marzo, ingresso gratis per le donne al Parco Archeologico di Ercolano grazie all’iniziativa ministeriale - Sabato 8 marzo 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, tutte le donne avranno accesso gratuito al Parco Archeologico di Ercolano come a musei, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici, nonché ad altri luoghi della cultura statali, grazie all’iniziativa... 🔗napolitoday.it

Parco archeologico di Velia: spunta un grande pannello collettivo per grandi e piccini, al via l'iniziativa creativa; #domenicalmuseo: torna l'iniziativa del Ministero della Cultura, la mappa dei siti gratuiti nel salernitano; Paestum e Velia, il museo che ravviva la storia; A largo di Palinuro spunta lo yacht Oasis.

I Gatti di Velia: discreti guardiani tra le antiche rovine - Una colonia felina nata nel cuore del sito archeologico convive pacificamente con i visitatori, grazie a un'iniziativa responsabile e consapevole ... 🔗infocilento.it

Paestum e Velia celebrano il 25 aprile: ingresso gratuito e iniziative speciali nei Parchi Archeologici - Il 25 aprile 2025, dalle ore 8:30 alle 19:30 (ultimo ingresso previsto alle 18:30), le straordinarie aree archeologiche di Paestum e Velia, insieme al Museo di Paestum, offriranno l’ingresso gratuito ... 🔗infocilento.it