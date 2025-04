Brignoli Allegri mi voleva al Milan Poi segnai quel gol contro i rossoneri …

Brignoli, ex portiere del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ricordando quel gol segnato contro il Milan Pianetamilan.it - Brignoli: “Allegri mi voleva al Milan. Poi segnai quel gol contro i rossoneri …” Leggi su Pianetamilan.it Alberto, ex portiere del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni ricordandogol segnatoil

Storari: «L’eliminazione dalla Champions pesa. Dirigenza? Ferrero e Scanavino non sono mai stati in una società di calcio, Manna e Allegri sapevano cosa voleva dire Juventus. Su Vlahovic…» - di Redazione JuventusNews24Marco Storari, dirigente della Juve, ha parlato in vista del match contro il Cagliari: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere L’ex portiere e attuale dirigente della Juve Marco Storari ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Cagliari. SU CAGLIARI-JUVE – «La Juve è in un momento un po’ difficile dopo l’eliminazione dalla Champions che pesa sulla testa di calciatori e dirigenza. 🔗juventusnews24.com

Brambati rivela: «Rabiot disse ad Allegri che la Juventus non voleva diventare grande. Vi svelo il motivo di questo pensiero» - di Redazione JuventusNews24Brambati fa una rivelazione su Rabiot, Allegri e quella frase del francese all’indirizzo dell’ex tecnico della Juventus: le sue parle Intervistato da Tmw Radio, Massimo Brambati ha rivelato un presunto confronto tra Rabiot e Allegri ai tempi in cui entrambi erano ancora alla Juventus. Ecco cosa ha detto sugli ex bianconeri. LE PAROLE – «Mi dicono che Rabiot, quando ha saputo che lo scorso anno a gennaio quando la Juve ha preso Alcaraz e Diallò, il 3 febbraio ha bussato allo stanzino di Allegri e ha detto che la Juve con questi acquisti non voleva diventare ... 🔗juventusnews24.com

Galeone: «Allegri lo voleva il Psg per fare da chioccia a Motta. Disse no, “lì giocano a scapoli e ammogliati”» - Giovanni Galeone imperversa sui giornali e sui media in generale. È giusto perché è un grande personaggio del football italiano, un po’ dimenticato dal punto di vista calcistico. Viene intervistato quasi sempre per Allegri cui è legato da un profondo rapporto di stima e di affetto. Oggi a intervistarlo è Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport che lo presenta così: Ha compiuto 84 anni il 25 gennaio, è nel calcio da quasi 70. 🔗ilnapolista.it

