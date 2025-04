Nautica a Porto Rotondo l’edizione 2025 della Fiera di Sardegna

2025 Marina di Porto Rotondo ospita la quarta edizione della Fiera Nautica di Sardegna, uno degli appuntamenti più attesi nel calendario primaverile degli eventi nautici che si distingue per la presenza di marchi di prestigio internazionale accanto alle eccellenze della cantieristica locale. L’evento è organizzato dal Cipnes Gallura con il supPorto di Confindustria Nautica e della Regione Sardegna e ha un format ormai consolidato e si poggia su tre pilastri fondamentali: promuovere l’industria Nautica della regione, dando un’occasione di visibilità alle aziende del territorio in un contesto capace di attrarre pubblico nazionale e internazionale; comunicare l’attrattività turistica della Sardegna e organizzare talk tematici con professionisti, aziende e rappresentanti istituzionali su temi di interesse generale e specifico nell’ambito della Nautica da diPorto e del turismo. Leggi su Ildenaro.it Dal 30 aprile al 4 maggioMarina diospita la quarta edizionedi, uno degli appuntamenti più attesi nel calendario primaverile degli eventi nautici che si distingue per la presenza di marchi di prestigio internazionale accanto alle eccellenzecantieristica locale. L’evento è organizzato dal Cipnes Gallura con il supdi ConfindustriaRegionee ha un format ormai consolidato e si poggia su tre pilastri fondamentali: promuovere l’industriaregione, dando un’occasione di visibilità alle aziende del territorio in un contesto capace di attrarre pubblico nazionale e internazionale; comunicare l’attrattività turisticae organizzare talk tematici con professionisti, aziende e rappresentanti istituzionali su temi di interesse generale e specifico nell’ambitoda die del turismo.

