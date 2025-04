Incidente tra auto tir e pullman sull8217A1 Luciana Calabrese la vittima domani avrebbe compiuto 68 anni

Luciana Calabrese, residente a Frosinone, la vittima del terribile Incidente avvenuto nella notte sull'autostrada A1 all'altezza di Anagni. domani avrebbe compiuto 68 anni. Leggi su Fanpage.it È la 67enne, residente a Frosinone, ladel terribileavvenuto nella notte sull'strada A1 all'altezza di Anagni.68

Se ne parla anche su altri siti

Incidente mortale a Capriolo, lungo la 469: auto e tir si scontrano, la vittima è un uomo di 65 anni - Capriolo (Brescia), 6 febbraio 2025 – Primo incidente mortale di questo febbraio 2025 a Capriolo, in Franciacorta. I fatti sono accaduti lungo la strada 469, sul confine tra il paese e la frazione di San Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio: una zona tristemente nota per incidenti stradali gravi e anche mortali, specie all’altezza delle curve ampie, dove molti non rallentano la velocità. La vittima è un cittadino indiano di 65 anni che ha avuto uno scontro con un mezzo pesante, semifrontalmente. 🔗ilgiorno.it

Auto contro tir sulla Statale: nell'incidente morti due ragazzi di 35 e 24 anni - Un uomo di 35 anni e una giovane di 24, entrambi pugliesi: è di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto un'ora circa dopo la mezzanotte sulla strada statale 655 Bradanica,... 🔗quotidianodipuglia.it

Auto contro tir sulla Statale: nell'incidente morti due ragazzi di 35 e 24 anni - Un uomo di 35 anni e una giovane di 24, entrambi pugliesi, di Santeramo in Colle: è di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto un'ora circa dopo la mezzanotte sulla... 🔗quotidianodipuglia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tragico incidente in autostrada tra un pullman, un tir e un'auto: muore una persona; Carambola mortale in autostrada tra pullman, tir e auto; Incidente mortale sull'Autostrada A1, scontro tra auto, tir e pullman: ha perso la vita una 67enne; Incidente mortale sull'A1, scontro tra auto, tir e pullman. 🔗Ne parlano su altre fonti

Incidente tra auto, tir e pullman sull’A1, Luciana Calabrese la vittima: domani avrebbe compiuto 68 anni - È la 67enne Luciana Calabrese, residente a Frosinone, la vittima del terribile incidente avvenuto nella notte sull'autostrada A1 all'altezza di Anagni ... 🔗fanpage.it

Incidente mortale sull’Autostrada A1, scontro tra auto, tir e pullman: ha perso la vita una 67enne - Incidente nella notte sull’Autostrada A1 all’altezza di Anagni in direzione Sud. Scontro tra tir, pullman e automobile. La donna che viaggiava a bordo della vettura, una 67enne, è deceduta. 🔗fanpage.it

Tragico incidente in autostrada tra pullman, tir e auto, disastroso il bilancio: dove e cosa è successo - Incidente mortale sull'A1: una donna di 67 anni perde la vita in un tamponamento tra un pullman, un tir e un'auto, con altri due feriti ... 🔗bigodino.it