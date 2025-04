Uno nessuno e Pirandello dal teatro e dalle novelle di Luigi Pirandello a Maglie

Maglie - Continua la rassegna "Eventi 2025" organizzata dall'Associazione Culturale Jazz Bud Powell di Maglie, con un ricco calendario di concerti e spettacoli teatrali che porteranno sul palco artisti straordinari e proposte culturali di altissimo livello. La rassegna proseguirà il 27 aprile.

“Lo scrittojo di Pirandello” da sabato 22 marzo al Teatro Elsa Morante (Roma) - Teatro Elsa Morante (Roma), 22-29 marzo Auditorium del Parco (L’Aquila), 1 e 2 aprile Ridotto del teatro Mercadante (Napoli), 8 e 9 aprile LO SCRITTOJO DI PIRANDELLO da Luigi Pirandello di Roberto Gandini e Roberto Scarpetti Piccola Compagnia – Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli Produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale con il sostegno del MiC – Direzione Generale dello Spettacolo Torna, dopo il grande successo della scorsa stagione, LO SCRITTOJO DI PIRANDELLO, uno spettacolo che raccoglie alcune tra le più belle pagine del grande scrittore siciliano in una chiave pensata ... 🔗romadailynews.it

Agrigento capitale italiana della cultura, Giovanni Allevi incanta il teatro Pirandello - "Buonanotte Agrigento! È stato bellissimo, grazie per essere stati con me questa sera. L'ho veramente apprezzato! Ciaooo". Giovanni Allevi si congeda così, con una storia social, con tanto di emoticon delle mani che disegnano un cuore, dopo il tributo del teatro Pirandello, in piedi ad applaudire... 🔗agrigentonotizie.it

Giorgio Pasotti al Teatro Oscar di Milano con “Io, Shakespeare e Pirandello” di Davide Cavuti - MILANO - Doppio appuntamento venerdì 7 e sabato 8 marzo alle 20.30 al Teatro Oscar di Milano (Via Lattanzio, 58/A) con lo spettacolo “Io, Shakespeare e Pirandello” di Davide Cavuti. Si tratta di un percorso nel mondo della letteratura e del teatro attraverso le opere di due grandi scrittori, William Shakespeare e Luigi Pirandello, i cui testi sono interpretati dall'attore Giorgio Pasotti che li presenta in modo originale, calandosi nei vari personaggi attraverso le storie raccontate. 🔗ilgiorno.it

Uno, nessuno e Pirandello dal teatro e dalle novelle di Luigi Pirandello - SECLI' - Prosegue la stagione di teatro musica e cultura ‘Teatri dell’Agire’ anno settimo – 2024.25 ‘Primavera del Teatro’. Dopo il nuovo debutto de Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, la ... 🔗lecceprima.it

Il teatro della Posta Vecchia omaggia Pirandello: in scena Liolà - Sabato 26 aprile e domenica 27 aprile il teatro della Posta Vecchia di Agrigento, nella salita Giambertoni di via Atenea, ospita la rappresentazione di Liolà di Luigi Pirandello con la regia di Federi ... 🔗agrigentonotizie.it