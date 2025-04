WTA Madrid 2025 Errani Paolini faticano ma approdano agli ottavi di finale

Errani e Jasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 2, iniziano al meglio il cammino nel torneo WTA 1000 di Madrid: le campionesse olimpiche piegano, sulla terra battuta outdoor in altura della capitale iberica, la taiwanese Hao-Ching Chan e la messicana Giuliana Olmos, sconfitte per 6-4 6-7 (3) 10-6. agli ottavi le azzurre affronteranno la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens.Nel primo set si registrano cinque break consecutivi tra terzo e settimo game, con le azzurre che vanno a servire in vantaggio per 4-3. La coppia italiana va sotto 30-40, ma recupera e si salva al punte decisivo, allungando sul 5-3. Nel decimo gioco le azzurre volano sul 40-0 ed alla seconda occasione chiudono i conti sul 6-4 in 36 minuti.Nella seconda partita arrivano altri quattro giochi di fila vinti in risposta tra secondo e quinto game, con la coppia azzurra che recupera dall’1-3 ed impatta sul 3-3. Oasport.it - WTA Madrid 2025, Errani/Paolini faticano ma approdano agli ottavi di finale Leggi su Oasport.it Sarae Jasmine, accreditate della testa di serie numero 2, iniziano al meglio il cammino nel torneo WTA 1000 di: le campionesse olimpiche piegano, sulla terra battuta outdoor in altura della capitale iberica, la taiwanese Hao-Ching Chan e la messicana Giuliana Olmos, sconfitte per 6-4 6-7 (3) 10-6.le azzurre affronteranno la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens.Nel primo set si registrano cinque break consecutivi tra terzo e settimo game, con le azzurre che vanno a servire in vantaggio per 4-3. La coppia italiana va sotto 30-40, ma recupera e si salva al punte decisivo, allungando sul 5-3. Nel decimo gioco le azzurre volano sul 40-0 ed alla seconda occasione chiudono i conti sul 6-4 in 36 minuti.Nella seconda partita arrivano altri quattro giochi di fila vinti in risposta tra secondo e quinto game, con la coppia azzurra che recupera dall’1-3 ed impatta sul 3-3.

