Funerale Papa Francesco il passaggio del corteo funebre davanti al Colosseo l’applauso della folla

passaggio del corteo funebre di Papa Francesco davanti al Colosseo, circondato da due ali di folla, durante il tragitto da San Pietro verso la Basilica di Santa Maria MaggioreL'articolo Funerale Papa Francesco, il passaggio del corteo funebre davanti al Colosseo: l’applauso della folla proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Funerale Papa Francesco, il passaggio del corteo funebre davanti al Colosseo: l’applauso della folla Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ildeldial, circondato da due ali di, durante il tragitto da San Pietro verso la Basilica di Santa Maria MaggioreL'articolo, ildelalproviene da Il Fatto Quotidiano.

Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco, il nipote sconvolge il mondo: "Non posso permettermi di andare al funerale" - Tra i presenti al funerale di Papa Francesco anche Mauro Bergoglio, nipote del Pontefice. Il giovane è però riuscito a essere presente a Roma solo grazie a una donazione. Lui stesso si era sfogato così: "Sto cercando di organizzare il viaggio" per andare ai funerali di mio zio a San Pietro, ma "non abbiamo i mezzi". Infermiere professionale a Buenos Aires, si era rivolto all'emittente argentina A24 smuovendo la solidarietà nel Paese. 🔗liberoquotidiano.it

La Misericordia di Prato a Roma per il funerale di papa Francesco con cinque squadre - Prato, 23 aprile 2025 - Cinque squadre della Misericordia di Prato composte da dieci confratelli e consorelle saranno a Roma in occasione dei funerali di papa Francesco e del concomitante Giubileo degli adolescenti. Il grande afflusso di fedeli nella capitale e in Vaticano previsto nei prossimi giorni sta mobilitando volontari in tutta Italia e anche Prato farà la propria parte. Le cinque squadre della Misericordia di Prato andranno a Roma con tre mezzi e saranno a disposizione nel servizio dell’assistenza alla popolazione e a supporto alla centrale operativa del 118. 🔗lanazione.it

Como-Genoa rinviata per il funerale di Papa Francesco: quando si gioca, la possibile nuova data - Dopo il rinvio di Genoa-Lazio e delle altre partite in programma il 21 aprile per la morte di Papa Francesco, i rossoblù subiscono un ulteriore... 🔗calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'addio a Francesco, 250 mila a San Pietro. Lanci di rose al corteo. Feretro a Santa Maria Maggiore - Piantedosi: In piazza san Pietro e strada stimate 400mila persone; I funerali di Papa Francesco in diretta | In 250 mila ai funerali di Bergoglio e altri 150 mila lungo il percorso: «Un Papa tra la gente». Ora il feretro è a Santa Maria Maggiore. Incontro Meloni-Trump; Terminato il corteo funebre, Papa Francesco a Santa Maria Maggiore; Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: il percorso dell'ultimo viaggio di papa Francesco. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Funerali Papa Francesco, il corteo funebre per le strade di Roma: in migliaia applaudono il passaggio del feretro - Kiev, 26 apr. (Adnkronos) - Tre civili sono stati uccisi e sette sono rimasti feriti nei bombardamenti russi nella regione di Donetsk. Lo ha riferito su telegram Vadym Filashkin, capo dell'amministraz ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Le suggestive immagini del corteo funebre di Papa Francesco - Nel video le suggestive immagini dei primi minuti del corteo funebre di Papa Francesco, dopo i funerali, nel percorso da San Pietro a Santa Maria Maggiore. Un passaggio per le strade di Roma, lungo se ... 🔗tg.la7.it

I funerali di Francesco a San Pietro: l'omelia ricorda l'impegno del Papa per la pace e la folla applaude - Il Vaticano stima al momento 200mila persone nell'area. Variazioni sul protocollo: Trump e Zelensky in prima fila, anche se distanti. Il carro funebre, per il corteo fino a Santa Maria Maggiore, è una ... 🔗ansa.it