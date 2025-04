I pescatori dicono addio al Papa suonando le sirene

Le sirene dei pescherecci della marineria toscana sono state accese in simultanea per rendere omaggio a Papa Francesco nel giorno dei suoi funerali in tutti i porti della regione. Qui, nel video postato da Danilo Di Loreto di Coldiretti, siamo al porto di Viareggio

