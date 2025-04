Un Alieno in Patria con Peter Gomez Manuela Moreno e Paolo Rossi ospiti in studio Antonio Padellaro Rosy Bindi Luca Casarini Paolo Ruffini e Alessandro Campi

Antonio Padellaro, Rosy Bindi, Luca Casarini, Paolo Ruffini e Alessandro Campi sono i protagonisti del dialogo con l’“Alieno” Peter Gomez, in “Un Alieno in Patria” il nuovo programma di approfondimento dell’access prime time in onda sabato 26 aprile alle 20.15 su Rai 3.Il direttore del FattoQuotidiano.it e co-direttore de Il Fatto Quotidiano è affiancato dalla giornalista Manuela Moreno e dal comico e attore Paolo Rossi. Un dialogo continuo con giornalisti, attori, registi, scrittori e cantanti, punteggiati con ironia dalla band di Paolo Rossi.Uno sguardo senza pregiudizi sull’attualità, insieme a personaggi della cultura e dello spettacolo ospiti nel foyer del Teatro delle Vittorie, con lo stupore di chi è appena sbarcato sulla Terra.Rispetto a ‘La confessione’ è un programma più dinamico, pur mantenendo l’approfondimento al centro, partendo dai fatti della settimana “per cercare di comprendere ciò che, normalmente, noi ‘alieni’ fatichiamo a capire. Ilfattoquotidiano.it - “Un Alieno in Patria” con Peter Gomez, Manuela Moreno e Paolo Rossi: ospiti in studio Antonio Padellaro, Rosy Bindi, Luca Casarini, Paolo Ruffini e Alessandro Campi Leggi su Ilfattoquotidiano.it sono i protagonisti del dialogo con l’“, in “Unin” il nuovo programma di approfondimento dell’access prime time in onda sabato 26 aprile alle 20.15 su Rai 3.Il direttore del FattoQuotidiano.it e co-direttore de Il Fatto Quotidiano è affiancato dalla giornalistae dal comico e attore. Un dialogo continuo con giornalisti, attori, registi, scrittori e cantanti, punteggiati con ironia dalla band di.Uno sguardo senza pregiudizi sull’attualità, insieme a personaggi della cultura e dello spettacolonel foyer del Teatro delle Vittorie, con lo stupore di chi è appena sbarcato sulla Terra.Rispetto a ‘La confessione’ è un programma più dinamico, pur mantenendo l’approfondimento al centro, partendo dai fatti della settimana “per cercare di comprendere ciò che, normalmente, noi ‘alieni’ fatichiamo a capire.

