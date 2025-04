Elenchi aggiuntivi GPS 2025 boom di specializzati e abilitati le condizioni per i titoli esteri

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025: domanda al via dalle 9.00 di oggi 14 aprile. Chi può inserirsi, in quale provincia [LO SPECIALE] con Video guida completa - Graduatorie GPS docenti 2024/26: in base all'art. 10 dell'OM n. 88/2024 nell'anno intermedio di vigenza, 2025/26, si costituiscono gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS. Chi può presentare domanda, quando e per cosa saranno utilizzati. Ecco il decreto e le date di presentazione della domanda. L'articolo Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025: domanda al via dalle 9.00 di oggi 14 aprile. 🔗orizzontescuola.it

Supplenze e ruoli docenti sostegno 2025/26: elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, domanda dal 14 aprile. RISPOSTE AI QUESITI - Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS: sarà possibile presentare domanda dal 14 al 29 aprile 2025. Requisito di accesso: specializzazione sostegno e/o abilitazione posto comune, anche conseguite all'estero. Possibile inserirsi con riserva, termine ultimo per acquisire il titolo 30 giugno 2025. L'articolo Supplenze e ruoli docenti sostegno 2025/26: elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, domanda dal 14 aprile. 🔗orizzontescuola.it

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025, come fare la domanda passo dopo passo. VIDEO TUTORIAL in DIRETTA con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 14 aprile alle 14:30 - L’anno scolastico in corso offre un’importante opportunità per i docenti che desiderano inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS. Secondo quanto stabilito dall’art. 10 dell’OM n. 88/2024, questi elenchi consentono di accedere a supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, oltre a rappresentare una possibilità per partecipare a assunzioni straordinarie su posti di sostegno. 🔗orizzontescuola.it

Elenchi aggiuntivi GPS, domande entro il 29 aprile: guida alla presentazione delle istanze e faq - Il Decreto Ministeriale n. 26 del 19 febbraio 2025 concerne la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo. Gli aspiranti, ch ... 🔗tecnicadellascuola.it

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025, ultimi giorni per compilare la domanda. Scade il 29 aprile. RISPOSTE AI QUESITI - Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS per l'anno scolastico 2025/26: la presentazione della domanda è possibile fino al 29 aprile, tramite Istanze online. Ci si può inserire a pieno titolo per tito ... 🔗orizzontescuola.it

Come si scioglie la riserva nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS 2025? Pillole di Question Time - Nel question time del 23 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stata discussa una questione importante relativa alla gestione delle graduatorie. 🔗orizzontescuola.it