Inter Roma vigilia di polemiche per uno snodo cruciale di stagione formazioni e orari tv

polemiche sulle scelte della Lega Calcio l'hanno fatta da padrone nei giorni antecedenti questo weekend, ora però la parola passerà al campo. Per l'Inter si tratta del secondo incrocio pericoloso di campionato consecutivo, dopo il ko di Bologna, per i giallorossi, l'ostacolo più complicato da sorpassare nella propria rincorsa alla Champions League. Si giocherà nella giornata di domani la sfida del Giuseppe Meazza in San Siro tra i nerazzurri e i giallorossi, calcio d'inizio fissato alle 15, per un match che potrebbe decidere molto del destino di entrambe le formazioni. Dopo questa rimarranno infatti solo 4 partite da qui al termine della stagione di Serie A.In casa Inter l'ambiente non è di certo disteso. La sconfitta contro il Bologna è stata bruciante, al di là delle polemiche sulle rimesse che hanno portato al gol, il forcing dei rossoblù hanno evidenziato tutte le difficoltà fisiche dei nerazzurri. Sport.quotidiano.net - Inter-Roma: vigilia di polemiche per uno snodo cruciale di stagione, formazioni e orari tv Leggi su Sport.quotidiano.net Milano 26 aprile 2025 - Lesulle scelte della Lega Calcio l'hanno fatta da padrone nei giorni antecedenti questo weekend, ora però la parola passerà al campo. Per l'si tratta del secondo incrocio pericoloso di campionato consecutivo, dopo il ko di Bologna, per i giallorossi, l'ostacolo più complicato da sorpassare nella propria rincorsa alla Champions League. Si giocherà nella giornata di domani la sfida del Giuseppe Meazza in San Siro tra i nerazzurri e i giallorossi, calcio d'inizio fissato alle 15, per un match che potrebbe decidere molto del destino di entrambe le. Dopo questa rimarranno infatti solo 4 partite da qui al termine delladi Serie A.In casal'ambiente non è di certo disteso. La sconfitta contro il Bologna è stata bruciante, al di là dellesulle rimesse che hanno portato al gol, il forcing dei rossoblù hanno evidenziato tutte le difficoltà fisiche dei nerazzurri.

Ne parlano su altre fonti

ASCOLTI SERIE A 32° GIORNATA: LAZIO-ROMA AL VERTICE, SEGUONO IL NAPOLI E L’INTER - Gli ascolti della trentaduesima giornata della Serie A EniLive con le solite dieci sfide. La partita più vista è il derby Lazio-Roma con 1.261.000 telespettatori. Bene anche Napoli-Empoli a 779.000 e Inter-Cagliari con 677.320 telespettatori. Di seguito il dettaglio delle partite. Data Partita Orario Telespettatori 11 aprile 2025 Udinese-Milan 20:46-22:38 513.292 12 aprile 2025 Venezia-Monza 15:03-17:00 172. 🔗bubinoblog

Atalanta-Inter, la probabile formazione: Inzaghi si porta un dubbio alla vigilia! - Simone Inzaghi mette a punto la probabile formazione di Atalanta-Inter: un dubbio che riguarda la difesa rimane fino alla vigilia della gara. SFIDA D’ALTA CLASSIFICA – Grande attesa e tante aspettative intorno ad Atalanta-Inter, gara della ventinovesima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. Non soltanto gli occhi del Napoli, ma anche quelli del resto del campionato, saranno puntati sul rettangolo verde di gioco del Gewiss Stadium, che ospiterà lo scontro diretto tra la prima e la terza in classifica. 🔗inter-news.it

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico. 🔗sololaroma.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter-Roma: vigilia di polemiche per uno snodo cruciale di stagione, formazioni e orari tv; Rassegna: Serie A, oggi non si gioca. Vigilia del turno numero trentaquattro. Lecce, dubbi sulla partenza per Bergamo. Monza, parla Nesta; GdS - Inter-Roma domenica alle 15. I nerazzurri hanno rinunciato alla deroga perché...; Inzaghi, polemica in conferenza: “Così l’Inter non si allena e non riposa”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inter-Roma: vigilia di polemiche per uno snodo cruciale di stagione, formazioni e orari tv - Milano 26 aprile 2025 - Le polemiche sulle scelte della Lega Calcio l'hanno fatta da padrone nei giorni antecedenti questo weekend, ora però la parola passerà al campo. Per l' Inter si tratta del seco ... 🔗sport.quotidiano.net

Inter-Roma tra rinvio, deroghe e polemiche: il retroscena sulla decisione nerazzurra. Marotta, l’attacco è durissimo - Inter-Roma, giornata surreale tra rinvii, deroghe e polemiche: il retroscena dietro il rifiuto dei nerazzurri, Marotta finisce sotto accusa ... 🔗sport.virgilio.it

Inter, Marotta polemico: 'Nessuno ha mai giocato la domenica prima di una semifinale di Champions' - Intervenuto ai microfoni di Mediaset prima del derby valido per la semifinale di Coppa Italia ( poi vinto dal Milan 3 a 0 ), il presidente dell'Inter Beppe Marotta è tornato a parlare, non senza polem ... 🔗informazione.it