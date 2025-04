Tragedia sui binari ragazza di 17 anni travolta da un treno

ragazza di 17 anni, di origini filippine, è morta nella serata di venerdì 25 aprile, dopo essere stata travolta da un treno.Il dramma si è consumato intorno alle 22.20. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava nei pressi dei binari quando è avvenuto l’impatto. Ancora da chiarire le esatte dinamiche dell’accaduto.I soccorsi e il tragico epilogoSul posto, alla stazione di Greco-Pirelli, a Milano. sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, che hanno prestato le prime cure alla ragazza. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. È stata caricata in ambulanza e trasportata d’urgenza verso l’ospedale San Gerardo di Monza.Nonostante i tentativi dei medici, la 17enne è morta durante il tragitto, senza mai riprendere conoscenza. Thesocialpost.it - Tragedia sui binari: ragazza di 17 anni travolta da un treno Leggi su Thesocialpost.it Una giovane vita spezzata troppo presto. Unadi 17, di origini filippine, è morta nella serata di venerdì 25 aprile, dopo essere statada un.Il dramma si è consumato intorno alle 22.20. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava nei pressi deiquando è avvenuto l’impatto. Ancora da chiarire le esatte dinamiche dell’accaduto.I soccorsi e il tragico epilogoSul posto, alla stazione di Greco-Pirelli, a Milano. sono intervenuti tempestivamente i soccorritori, che hanno prestato le prime cure alla. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. È stata caricata in ambulanza e trasportata d’urgenza verso l’ospedale San Gerardo di Monza.Nonostante i tentativi dei medici, la 17enne è morta durante il tragitto, senza mai riprendere conoscenza.

Su altri siti se ne discute

Ragazza vaga sui binari, interviene la Polfer: tragedia evitata in stazione - BRINDISI – Vagava sui binari, forse con l’intenzione di compiere atti autolesionisti. Grazie al tempestivo intervento della Polfer, è stata evitata la tragedia, stamattina (mercoledì 23 aprile), presso la stazione ferroviaria di Brindisi. Gli agenti hanno notato una giovane che camminava sul... 🔗brindisireport.it

Tragedia a Milano, ragazza di 17 anni in monopattino travolta e uccisa da un treno sui binari di Greco-Pirello - Milano – Una tragedia ha colpito la stazione milanese di Greco-Pirelli nella serata di venerdì 25 aprile. Una ragazza di 17 anni, di origini filippine, ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno mentre attraversava i binari con il suo monopattino. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 22.20. La ricostruzione Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia ferroviaria, la giovane, che avrebbe compiuto 18 anni a luglio, stava attraversando i binari in un punto non consentito quando è sopraggiunto il convoglio. 🔗ilgiorno.it

Tragedia a Milano, ragazza muore precipitando nel vuoto - Una ragazza di 26 anni è morta precipitando nel vuoto da un palazzo di via Antonio Chechov a Milano (zona Uruguay) nel primo pomeriggio di giovedì 27 febbraio. Tutto è accaduto intorno alle 13, come appreso da MilanoToday. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica in codice rosso... 🔗milanotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Tragedia a Milano, ragazza di 17 anni in monopattino travolta e uccisa da un treno sui binari di Greco-Pirello; Ragazza travolta e uccisa da un treno: stava attraversando i binari con un monopattino; Ragazza di 20 anni si sdraia sui binari del treno, salvata in extremis; Ragazza di 17 anni muore investita da un treno a Santa Severa: era ospite di una casa famiglia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tragedia a Milano, ragazza di 17 anni in monopattino travolta e uccisa da un treno sui binari di Greco-Pirello - La giovane, di origini filippine, stava attraversando la ferrovia quando è sopraggiunto il convoglio che l’ha investita. È deceduta in ambulanza nel trasporto verso il pronto soccorso ... 🔗msn.com

Milano, tragedia sui binari: 17enne su monopattino travolta e uccisa da un treno alla stazione di Greco-Pirelli - Una serata drammatica si è consumata ieri alla stazione ferroviaria di Greco-Pirelli, a Milano. Una ragazza di 17 anni, di origini filippine, ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno m ... 🔗ticinonotizie.it

Treno investe e uccide ragazza di 17 anni a Milano - Una ragazza di origine filippina di 17 anni è morta all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stata investita, ieri sera, alla stazione milanese di Greco-Pirelli dal treno regionale Trenord '25081 ... 🔗ansa.it