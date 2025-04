Agenti nella casa già perquisita scovato un bunker e 195mila euro in una nicchia

scovato e aperto sono stati rinvenuti 195.320 euro in contanti divisi in banconote di vario taglio. È l’esito della seconda perquisizione in casa, o meglio della prosecuzione della precedente, ai danni di. Lecceprima.it - Agenti nella casa già perquisita: scovato un bunker e 195mila euro in una nicchia Leggi su Lecceprima.it COPERTINO – Aveva nascosto il denaro in un incavo sull’arco del corridoio: una voltae aperto sono stati rinvenuti 195.320in contanti divisi in banconote di vario taglio. È l’esito della seconda perquisizione in, o meglio della prosecuzione della precedente, ai danni di.

